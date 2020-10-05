Пашинян назвал «очень тяжелой» ситуацию на некоторых участках в Карабахе

Ереван, 5 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что на некоторых участках в зоне карабахского конфликта сложилась тяжелая ситуация.

«На некоторых участках армия обороны Карабаха уверенно контролирует ситуацию, на некоторых участках ситуация очень тяжелая. Я не скрываю», — сказал он в прямом эфире в соцсети в понедельник.

Политик призвал демобилизованных год назад военнослужащих вновь вступить в ряды армии.

«Наше законодательство не позволяет мобилизовать их даже в военное время, но я призываю вас мобилизоваться», — обратился премьер.

Военные действия в НКР Пашинян назвал «борьбой за право жизни». По его словам, если эта битва будет проиграна, армянский народ «подвергнут геноциду».

Ранее стало известно, что премьер Армении выразил недовольство советнику лидера США по нацбезопасности Роберту О'Брайену в связи с «использованием Турцией против Карабаха» американских истребителей F-16. Он также потребовал от представителя Вашингтона объяснить, предоставлялись ли истребители для бомбардировки мирных сел и мирных жителей.

Бои в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. С этого дня от Армении и Азербайджана начали поступать сведения о разрушениях и жертвах. В государствах было введено военное положение.