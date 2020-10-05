Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин исключил переход школ на дистанционную форму обучения в будущем. Об этом глава государства заявил в ходе встречи в режиме видеоконференции с преподавателями и студентами педагогических вузов, передает пресс-служба Кремля.

«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя — это то, что дает высокое качество образования», — пояснил президент.

Глава государства также добавил, что школьникам и учителям было сложно в период действия ограничительных мер из-за коронавируса, однако педагоги смогли справиться с этими трудностями.

«Вы сработали на отлично, как одна команда», — сказал Путин.

Ранее заместитель главы Минпросвещения РФ Виктор Басюк заявил, что школы в Москве перейдут на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он также добавил, что аналогичное решение уже принято для Ульяновской области и Сахалина.