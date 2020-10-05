Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты Германии и Швеции

Москва, 5 октября. Российский истребитель Су-27 из состава ПВО Балтийского флота поднялся в воздух для перехвата самолета ВМС Германии Р-3С «Орион» и самолета-разведчика Швеции «Гольфстрим». Об этом стало известно в понедельник из сообщения Национального центра управления обороной (НЦУО).

«5 октября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели», — сообщили в центре.

Для их опознавания и недопущения нарушения государственной границы России в воздух поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных сил флота Балтики. Он сопроводил воздушные цели над акваторией Балтийского моря, при этом не допустив пересечения границ РФ.

Ранее Су-27 перехватил американский патрульный самолет над Черным морем.