Одноклассница Загитовой отреагировала на признание спортсменки красавицей

Москва, 5 октября. Родители российской фигуристки Алины Загитовой на стали комментировать новость о том, что японские журналисты назвали их дочь самой красивой спортсменкой в мире. А вот одноклассница спортсменки в беседе с ФАН заявила, что рада за нее и готова отправить Алине SMS с поздравлением.

Японские журналисты назвали 18-летнюю российскую фигуристку Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире. Такое признание они сделали после просмотра серии ее фотографий в Instagram и отметили, что в ее образе сочетается «здоровый облик» и «дикий стиль».

Родители фигуристки не стали комментировать ФАН публикацию, вышедшую в японском издании The Digest. А вот одноклассница Алины Анастасия Бельтюкова обрадовалась, узнав такую новость. Девушка училась с Алиной Загитовой в Ижевской гимназии в начальных классах, до отъезда фигуристки в Москву.

«Наверное, как и каждой девушке, Алине было приятно услышать, что ее назвали красавицей. Думаю, она рада, тем более, что с японцами у нее были встречи, когда она выступала на льду во время первенства мира в 2019 году. Тогда она выиграла золото, — отметила Анастасия Бельтюкова. — Мечтала ли она именно о таком признании? У нее очень хорошее воспитание, и родители, скорее всего, отреагировали бы словами, что красота — не главное в жизни. Алина сама проделал очень большой путь, трудилась, старалась. Красота ей помогала, но самое главное, что у нее внутри. Рамки ставит общество. Каждая женщина сама по себе красивая, но ухоженной и собранной женщина обязана быть».

По словам Анастасии Бельтюковой, они знакомы с Алиной с первого класса. Загитова постоянно тренировалась, поэтому проводила с одноклассниками не так много времени. На вопрос, считали ли будущую прославленную фигуристку мальчики самой красивой в классе, Бельтюкова ответила, что все они были маленькими и ни о чем таком тогда не думали.