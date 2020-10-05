Путин: России удалось сохранить уровень образования в условиях пандемии

Москва, 5 октября. В России не произошло снижения уровня образования на фоне коронавируса и дистанционного обучения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что проблемы сохранения уровня образования в мире в целом стоят достаточно остро, особенно в период пандемии.

«Генсекретарь ООН отмечал это и с тревогой говорил о снижении уровня образования во многих странах в связи с пандемией и ограничениями. А у нас этого не произошло», — подчеркнул он.

Президент добавил, что в период жестких ограничений из-за COVID-19 «было очень сложно и школьникам, и родителям, и учителям».

«Но вы сработали на отлично, как одна команда», — похвалил Путин.

Напомним, переход на удаленку учащихся школ, вузов и других учебных заведений был связан с пандемией COVID-19. Новый учебный год начался в обычном формате. Сейчас на фоне ОРВИ и ежесуточного прироста случаев заболевания коронавирусом школы в ряде регионов снова начали переходить на дистанционное обучение. По данным Минпросвещения, таких всего 3%. Решения об удаленке принимаются исходя из эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе.

Ранее глава государства уже заявлял, что Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование. По мнению президента, такой способ получения образования не может заменить традиционный, а может быть только дополнением к учебе в офлайн-формате.