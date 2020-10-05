Мурашко назвал способ предотвратить вторую волну коронавируса в России

Москва, 5 октября. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вторую волну коронавирусной инфекции способны предотвратить сами россияне, передает ТАСС.

Министр напомнил, что ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, а также частая обработка рук и другие противоэпидемические меры способны предотвратить вторую волну коронавируса.

«Мы можем избежать второй волны малыми совершенно затратами - ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук. Не нужно испытывать систему на прочность — и собственное здоровье тем более. Поэтому однозначно сейчас просим всех соблюдать этот режим», — сказал Мурашко.

Он также добавил, что ситуация с распространением коронавируса в России управляема. Наиболее непростая обстановка складывается в крупных городах и столице.

«Конечно, как всегда, у нас Москва принимает на себя первый удар, наиболее значимый», — подчеркнул министр.

Стоит отметить, что в последние дни в Москве ежесуточно фиксируется более двух тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В конце сентября оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил о выявлении 2,3 тысячи новых случаев — это рекордное количество зараженных с 31 мая.