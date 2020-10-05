Цукерберга высмеяли за слишком бедную вечеринку для дочери

Нью-Йорк, 5 октября. Пользователи Twitter обвинили создателя Facebook Марка Цукерберга в том, что он устроил слишком бедный день рождения в 2015 году для своей дочери. Об этом пишет издание The Daily Dot.

Соответствующие фотографии попали в Сеть и вызвали незамедлительную реакцию пользователей. Люди высмеяли одного из богатейших людей планеты за скучный, по их мнению, праздник.

Так, пользователь Twitter под ником @GospelJosiah первым обнаружил фотографии с торжества и написал, что это эта вечеринка выглядит слишком простой для миллиардера. На кадрах видно, что праздник проходил, скорее всего, в небольшой квартире без каких-либо излишеств.

A billionaires baby shower. Noticed the simplicity pic.twitter.com/5KnqPY0i1V — Sapientem (@GospelJosiah) October 2, 2020

Под постом высказались и другие пользователи. Они обвинили Цукерберга в том, что тот намеренно скрывает свое состояние, чтобы быть на «одной волне» с менее обеспеченными людьми.

«Действительно неловко иметь столько денег и все еще выбирать ламинат на пол», — сказал @gabiranner.

«Выглядит не очень», — добавил @a_bake15.

«Это оскорбительно для каждого из нас — иметь столько денег и жить как среднестатистический американец», — пожаловался @plzbepatient.

Но оказалось, что Цукерберг не устраивал эту вечеринку. На самом деле еще в 2015 году он рассказал изданию Hello! о том, что праздник для него организовали в качестве сюрприза студенты, которых он обучал.