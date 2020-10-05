Сатановский рассказал, чем обернется «эстонский щит» Европы против России

Москва, 5 октября. Военно-политический эксперт, востоковед Евгений Сатановский высказался о планах Эстонии провести масштабную модернизацию оборонительной системы, расположенной на береговой линии. В своем Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» он рассказал, чем обернется этот «эстонский щит» Европы против России.

Эстония изучает возможность реализации нового крупного оборонного проекта. Речь идет о специальных ракетных системах «поверхность-поверхность», с помощью которых Таллин планирует блокировать выход российских военных кораблей из Финского залива в Балтийское море. Модернизированный оборонный комплекс, по задумке эстонских властей, позволит укрепить военный потенциал НАТО в регионе.

Сатановский, комментируя новые оборонительные планы Таллина, заметил, что «эстонский щит» Европы фактически не имеет никакого смысла, поскольку не сыграет большой роли в крупномасштабном военном конфликте, который может вспыхнуть между Россией и Западом. Однако подобный проект, по его словам, сильно отразится на экономическом благосостоянии самой Эстонии.

«В нищету страну вгонит, но вооружит до зубов маленький, но очень амбициозный плацдарм на границе с Россией. Ни один русский медведь через него не прорвется. На пути врага Эстония стоит», – с иронией заметил Сатановский.

Военно-политический эксперт заметил, что Эстония уже придерживалась подобной тактики, укрепляла оборонительный потенциал своей береговой линии перед началом Второй мировой войны. Сейчас же подобная стратегия Таллина не имеет никого смысла, поскольку Россия обладает современными видами вооружения, которые без труда могут уничтожить все укрепления, блокирующие Финский залив, подчеркнул Сатановский. Кроме того, он отметил, что в крупномасштабном военном конфликте России с Западом никто не будет церемониться с Эстонией.

«Тем более, что времена изменились — и сильно. Никто не будет тратить сотни тысяч жизней только потому, что <…> просят тот или иной европейский город взять, не разрушая его», — резюмировал политический эксперт.

Ранее Сатановский высказался о санкциях и информационных войнах США, направленных против России. Он заметил, что подобные «прелюдии» свидетельствуют о скором начале «горячей войны».