Гинцбург назвал два варианта развития ситуации с COVID-19

Москва, 5 октября. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал РИА Новости два варианта развития ситуации с коронавирусом: переболеть или привиться.

«Идет обычный эпидпроцесс, массовое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. И пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены <…>, все время будут подъемы и спады [заболеваемости]», — пояснил он.

Гинцбург уточнил, что колебания зависят от ряда факторов, среди которых сезонность, плотность населения и транспортных потоков.

Он также повторно отметил, что справиться с ситуацией можно только в том случае, если сделать ее вакциноуправляемой.

В последние несколько дней эпидемическая обстановка в России начала ухудшаться. Количество ежесуточно выявляемых пациентов с коронавирусом вновь стало превышать 10 тысяч. За последние сутки было выявлено 10 888 человек с подтвержденным диагнозом.

При этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России управляемой.