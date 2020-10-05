Волонтер из Петербурга рассказал о работе в красной зоне

Санкт-Петербург, 5 октября. Глава общественного движения «Энергия жизни» Виктор Андронов рассказал, что после работы в красной зоне поменял отношения к COVID-19. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Андронов поведал, что сначала помогал живущим рядом пенсионерам и инвалидам. Но потом он захотел узнать о болезни побольше и устроился волонтером в городской COVID-центр при НИИ Фтизиопульмонологии. Такой поступок смутил многих знакомых Андронова, и те бросались от него, как «от чумного».

Работа в красной зоне поменяла мнение волонтера о болезни.

«Когда я приходил в реанимацию и видел, в каком состоянии люди, когда доставляли уже неживых людей — тут задумываешься серьезно», — рассказал Андронов.

Доброволец призвал горожан правильно носить маски, чтобы не нагружать работой врачей. Он отметил, что ношение маски с открытым носом не имеет смысла.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России управляемой. По его словам, в России на данный момент достаточное количество развернутых коек, а также медицинского персонала. Глава Минздрава отметил, что столица РФ принимает на себя первый и «наиболее значимый» удар.