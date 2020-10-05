Погибшего в отеле Турции россиянина похоронили в Татарстане

Москва, 5 октября. Туриста из Татарстана насмерть придавило окном в пятизвездочном отеле Турции, в минувшие выходные его тело привезли в Россию и похоронили, сообщает телеканал «360».

Сын погибшего Ильнар рассказал о том, перед прибытием тела его отца на родину в Турции прошла судмедэкспертиза. Ее предварительные результаты еще не готовы, а окончательные появятся примерно через месяц.

«В морге сказали, что экспертиза прошла очень тяжело. Что в итоге будет, непонятно. Когда мы были на опознании, то след на груди от придавленного окна остался, так и не сошел. Мы просто переживали, что турки могли его обколоть или что-то сделать, чтобы он исчез», — рассказал молодой человек.

Также он отметил, что отель, где погиб его отец, принес извинения в самый последний день перед отправкой тела и пообещал, если будет нужно, содействовать в расследовании. Изначально же отель не признавал проблемы с окнами, из-за которой погиб турист. Отрицать неполадки руководство комплекса перестало после того, как адвокат семьи погибшего предоставил видео с доказательствами.

«Только потом, когда мы уже показали видео, которое снимал адвокат, — окно спускается, руку ставишь, а оно дальше идет, — только после этого разговор с отелем сложился», — объяснил Ильнар.

Он также сообщил, что узнал о сбое оконной системы по всему отелю в тот день. Многие свидетели согласились подтвердить это перед судом, если потребуется.

В данный момент по факту гибели россиянина в Турции проводит проверку Следственный комитет РФ. Он направит запрос в Турцию, чтобы получить доступ к данным зарубежной судмедэкспертизы.

58-летний житель Татарстана погиб в результате неисправно работающего автоматического окна. Он смотрел представление внизу из окна, и в этот момент оконная рама резко опустилась, зажав россиянина, в результате чего он задохнулся.