Алиев потребовал международных гарантий вывода войск Армении из Карабаха

Баку, 5 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что посредники по карабахскому урегулированию должны дать гарантии вывода армянских войск из зоны конфликта, передает TRT Haber.

По его словам, переговоры о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе будут возможны, если международные посредники гарантируют азербайджанской стороне вывод армянских войск из региона.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ для прекращения огня должны дать гарантии по выводу войск Армении с оккупированных территорий», — сказал Алиев.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные бои на линии соприкосновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, а также объявлена мобилизация. Стороны сообщают о многочисленных убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.