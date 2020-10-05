Эксперт дала россиянам советы, как найти работу в кризис

Москва, 5 октября. Каждый соискатель должен себя правильно презентовать, заявила вице-президент компании SuperJob Елена Никифорова. В пресс-релизе, поступившем в распоряжение ФАН, эксперт рассказала о том, как найти работу в кризис.

Во-первых, соискатель должен четко понимать, какая работа ему нужна. Под эту конкретную вакансию составляется резюме.

«Будет полезно посмотреть хотя бы 20–30 резюме других представителей вашей отрасли», — посоветовала Никифорова.

Во время пандемии коронавируса соискатели отсеивают кандидатов по их резюме. Именно поэтому очень важно правильно себя презентовать.

Никифорова заметила, что часто люди отказываются от привычной работы в пользу чего-то нового. Чтобы определить, какая профессия вам подойдет, поможет профориентация.

«Будет полезно также определиться со списком компаний, в которых вы бы хотели работать», — добавила эксперт.

На сайте SuperJob есть функция настройки уведомлений о новых вакансиях от выбранных пользователем работодателей. Это очень упрощает поиски, уверена Никифорова.

Больше возможностей дает сервис «Мои связи», который помогает найти вакансии в компаниях, где работают ваши знакомые. Таким образом вы сможете получить информацию о работодателе «из первых рук».