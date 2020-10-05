Гянджа, 5 октября. Больницы азербайджанского города Гянджа переполнены, медиков редко отпускают домой. Хотя со снабжением населенного пункта пока проблем нет, люди спешно покидают город. Об этом ФАН на условиях анонимности сообщил один из местных жителей.

По словам жителя Гянджи, его знакомую-медика, направленную в местный госпиталь для помощи раненным, отпускают домой через день на три часа.

«Она в госпиталь направлена для помощи раненым. Домой ей разрешают уходить через день и только на три часа, чтобы детей проверить. Больницы в Гяндже битком забиты — все клиники и больницы города», — рассказал собеседник ФАН.

Источник также добавил, что те, у кого есть возможность, уезжают из Гянджи.

«Люди бегут. В Россию, а у кого нет возможности — вглубь Азербайджана. Снабжение пока удовлетворительное, не голодают», — отметил он.

Ранее жители Гянджи рассказали о панике среди местного населения после ударов ВС Армении.

Напомним, что боевые действия в регионе продолжаются уже девятый день. Обострение нагорнокарабахского конфликта, длящегося уже более 30 лет, произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других государств призвали стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров, отметив, что военным путем разрешить ситуацию не получится.

На сегодняшний день, по данным генеральной прокуратура Азербайджана, число жертв в результате артобстрелов со стороны Армении достигло 25 человек, 127 — ранены.