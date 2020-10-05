Алиев оценил отношения Баку и Москвы и позицию РФ по Нагорному Карабаху

Баку, 5 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу TRT Haber оценил отношения Баку и Москвы и позицию России по Нагорному Карабаху.

«На сегодняшний день сотрудничество с Россией на многих платформах проходит на очень высоком уровне. Мы относимся друг к другу как стратегические партнеры, что находит отражение в подписанных документах», — сказал он.

По словам Алиева, в ситуации с нагорнокарабахским конфликтом Россия демонстрирует себя как «большая и ответственная страна», от которой «приходят положительные сообщения». Заявления РФ о проблеме в НКР глава Азербайджана назвал «сдержанными».

Ранее в интервью телеканалу Al Arabiya Алиев заявил, что считает возможным военное решение проблемы в Нагорном Карабахе. Свое мнение он объяснил тем, что международное сообщество ведет переговоры по ситуации в республике уже 28 лет, но до сих пор не нашло политического урегулирования конфликта.

При этом в ряде других стран, в том числе в России, настаивают на решении проблемы путем переговоров.