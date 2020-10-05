«Волшебного» кота продают за 10 миллионов рублей в Новосибирске

Новосибирск, 5 октября. Женщина из Новосибирска продает своего кота за 10 миллионов рублей. Объявление Елена разместила на сайте «Авито».

Женщина дала интервью KP.Ru, где рассказала о волшебных свойствах своего кота по кличке И-Левел Винсент. Хозяйка уверяет, что кот исполняет желания, но только членов семьи. Елена очень хотела квартиру и попросила об этом питомца. Уже через месяц женщина обзавелась новым жилищем. Правда, детали появления квартиры она не уточнила.

Выяснилось, что дар Винсенту перешел по наследству.

«У него мама, Октавианте Лолита, была как настоящая ведьма, такая черная-черная, как уголь, тоже вислоухая. А папа — Рочестер — здоровый голубой кот, но с прямыми ушками. Винсик родился в питомнике, а купили мы его в 2011 году, когда ему было два месяца. С тех пор девять лет живет у нас», — говорит Елена.

Продажу женщина объяснила тем, что кот уже осчастливил всех членов семьи, а на их друзей магия не работает. Поэтому Елена решила порадовать других граждан.

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