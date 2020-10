Победитель Евровидения Лоуренс выходит замуж за бойфренда-композитора

Амстердам, 5 октября. Нидерландский поп-певец, победитель музыкального конкурса Евровидение 2019 года Дункан Лоуренс выйдет замуж. Радостную новость он сообщил фанатам в Instagram.

Артист рассказал, что принял предложение своего бойфренда, композитора Джордана Гарфилда. И опубликовал в Instagram Stories снимок с обручальным кольцом.

«Я люблю тебя», — написал он.

Гарфилд на своей странице в социальной сети обнародовал целое послание будущему супругу.

«Я самый счастливый мужчина на свете: я сделал предложение Дункану, и он ответил: «Да». <...> Я выхожу замуж за умного, талантливого, гениального и мужественного человека. И также я выхожу замуж за своего лучшего друга», — подчеркнул Гарфилд.

Лоуренс в 2013 году основал собственную группу The Slick and Suited. Именно с выступлений с этим коллективом началась его музыкальная карьера. Певец участвовал в пятом сезоне шоу The Voice of Holland.

В 2019 году он выступил на Евровидении в Тель-Авиве с песней Arcade. Лоуренс получил 498 баллов и занял первое место. В конкурсе он обошел российского певца Сергея Лазарева. Артист тогда представил на сцене композицию Scream, которая была написана Филиппом Киркоровым, и занял почетное третье место.

Ранее певица Анастасия Задорожная тайно вышла замуж и сделала на безымянном пальце тату в виде подписи супруга.