Джигарханян отметил свой юбилей в инвалидной коляске

Москва, 5 октября. В Московском драматическом театре отметили 85-летний юбилей народного артиста СССР Армена Джигарханяна, а также 65-летие его творческой деятельности и 25-летие самого театра. Передвигался именинник на инвалидной коляске. Об этом пишет Kp.ru.

Мероприятие было закрытым, журналистов на него не пустили, хотя на сайте театра большой праздник анонсировался как «троекратный юбилей». Возможно, близкие Джигарханяна не захотели лишних разговоров и обсуждений по поводу печального состояния артиста.

На торжестве рядом постоянно была жена Татьяна Власова, с которой он прожил в браке 48 лет. Среди гостей в основном присутствовали представители диаспоры, а с экрана Джигарханяна поздравили коллеги-актеры: Александр Ширвиндт, Валерий Гаркалин, Александр Калягин.

Как сообщили сотрудники театра, артист почти не разговаривал и навряд ли понимал, что происходит вокруг. А многие, кто давно не видел Джигарханяна, увидев его — не сдержали слез.

С юбилеем Джигарханяна также поздравили президент России Владимир Путин и глава кабмина Михаил Мишустин. Они направили артисту поздравительную телеграмму.

Ранее экс-супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что Армен Джигарханян уже практически не может себя обслуживать, потому что в организме артиста начались необратимые процессы. Цымбалюк-Романовская и Джигарханян прожили в браке чуть меньше двух лет, после чего последовал скандальный развод.

Армен Джигарханян только в кино сыграл более 250 ролей, благодаря чему попал в книгу рекордов Гиннесса.