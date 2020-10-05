Британский суд отменил решение о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Лондон, 5 октября. Апелляционный суд Англии отменил решение предыдущей инстанции, которая признала Хуана Гуайдо президентом в споре о возвращении принадлежащего Банку Венесуэлы золота, помещенного на хранение в Банк Англии. Об этом сообщили в юридической компании Zaiwalla & Co РИА Новости.

Ранее президентство Гуайдо признал Высокий суд Лондона. В Zaiwalla & Co, представляющей интересы Венесуэлы, уточнили, что данное решение отменили, поскольку фактически президентом страны остается Николас Мадуро. Юридическое признание Лондоном Гуайдо в качестве главы государства исключает возможность признания британскими властями фактического президента Мадуро.

Апелляционный суд также постановил провести расследование и изучить дипломатические отношения Лондона и Каракаса, а также другие факторы, чтобы установить, признает ли британское правительство, что Николас Мадуро фактически продолжает выполнять полномочия президента и главы венесуэльского правительства.

Напомним, в январе 2019 года в Венесуэле прошли протесты, и Гуайдо, возглавлявший парламент, незаконно провозгласил себя президентом. Мадуро заявлял, что его оппонент является марионеткой США. Гуайдо в качестве главы государства признали Вашингтон и ряд западных стран. Россия, Китай и другие страны выступили в поддержку законного президента Мадуро. При этом в Москве неоднократно отмечали недопустимость вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.