В Крыму предложили включить «украинскую оккупацию» в учебники истории

Симферополь, 5 октября. Экс-депутат Верховного совета Крыма, основатель «Русской блока» Александр Свистунов потребовал отредактировать школьные учебники по истории Крыма и включить туда главу про «украинскую оккупацию» полуострова. Предложение об этом политик направил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. Текст обращения Свистунов также опубликовал на своей странице в Facebook.

По мнению экс-депутата, во второй части школьных пособий «История Крыма.10 класс» содержится информация, не соответствующая реальным событиям, происходящим в Крыму до воссоединения с Российской Федерацией. По словам Свистунова, история Крымского полуострова с 1991 по 2014 год была описана неверно.

«Его авторы не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя, игнорируют описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова», — подчеркнул он.

Свистунов считает, что новый учебник по истории Крыма должен быть написан независимыми российскими историками, которые, по его мнению, смогут восстановить точную картину событий, происходивших на полуострове до воссоединения с РФ.

На заявление Свистунова уже отреагировали представители пресс-службы Минпросвещения. По их словам, учебное пособие было создано квалифицированными специалистами Крымского федерального университета имени Вернадского. При этом учитывались все действующие нормы исторического образования.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Жители полуострова единогласно приняли решение об этом.

