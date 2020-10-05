Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Москва, 5 октября. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России управляемой, передает ТАСС.

По его словам, в России на данный момент достаточное количество развернутых коек, а также медицинского персонала.

«Количество и развернутых коек, и подготовленного медицинского персонала достаточно для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся», — отметил Мурашко.

Однако министр подчеркнул, что наиболее серьезная ситуация складывается в Москве и других крупных городах.

«Москва принимает на себя первый удар, наиболее значимый», — сказал он.

Ранее Глава Минздрава заявил, что в России ведутся разработки препарата для тех пациентов, у кого COVID-19 протекает тяжело.