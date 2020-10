Экс-посол США разозлил россиян постом о «черных кварталах» Москвы

Вашингтон, 5 октября. Экс-посол США Майкл Макфол разгневал пользователей Сети неудачным комментарием о российской столице, передает «ПолитРоссия».

Макфол раскритиковал заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа за поездку к сторонникам, горделиво упомянув о неких «рискованных» поездках по Москве.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп, который проходит лечение от коронавирусной инфекции, ненадолго покинул госпиталь, чтобы поблагодарить своих сторонников, дежурящих возле медучреждения. Кортеж главы Белого дома проехал мимо группы его сторонников, после чего вернулся в больницу. При этом Трамп оставался в автомобиле, махая из-за закрытого окна рукой.

Действия Трампа вызвали волну критики со стороны его оппонентов. Макфол также не остался в стороне, прокомментировав инцидент в соцсетях. Экс-посол США оставил гневный пост в своем микроблоге Twitter, припомнив работу в Москве.

As the US Ambassador to Russia, I spent 7 days a week with my bodyguards in black suburbans. I would never have endangered their health by going on a “ride” with them while I was sick. Completely irresponsible behavior by our president today. He cares about one person- himself.