МИД Армении прокомментировал сообщения о прибытии в Ереван спецборта РФ

Ереван, 5 октября. МИД Армении прокомментировал РИА Новости сообщения о прибытии в Ереван спецборта из России. Пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян объяснила, что он доставил в столицу представителей РФ для участия в подготовке к Межправсовету Евразийского экономического союз (ЕАЭС).

«Подготовка к заседанию межправительственного совета проходит в обычном режиме. С этой целью в Армению приезжают подготовительные группы», — сказала пресс-секретарь дипведомства, комментируя публикации в соцсетях о прибытии в Ереван в понедельник спецборта из РФ.

Ранее помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина сообщила в Facebook, что «с большой долей вероятности заседание Евразийского межправсовета пройдет очно в Ереване 9 октября».

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции. Она обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе.

Государствами — членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызская Республика и Россия. Союз создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения стран — участниц.