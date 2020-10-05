Малькевич призвал к регулированию работы иностранных соцсетей в России

Российские власти должны защитить цифровые права россиян. Об этом ФАН заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В понедельник, 5 октября, в Общественной палате РФ прошел открытый стол «Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?».

Цифровой «Миротворец»

«Ресурсы, которые не выполняют российские законы, на территории нашей страны работать не должны. Само слово «запрещать» в этой ситуации является общим. И этим пользуются враги, лоббисты, прозападные пропагандисты, люди, которые состоят на зарплате этих компаний. Они постоянно вбрасывают тезисы, что, мол, в России хотят запретить то... Ребята, мы хотим не запретить, мы хотим заставить выполнять наши законы. И было бы здорово, если какое-то российское СМИ (вполне возможно, Медиагруппа «Патриот») запустило бы цифровой «Миротворец». Мы хотим знать так называемых лидеров мнений, которые топят против России по целому ряду вопросов», — пояснил Александр Малькевич.

По его словам, это стало бы маркировкой для СМИ, потому что периодически появляются «фейковые персонажи», которые называют себя, например, «верховным комиссаром по вопросам Интернета в России» или другими громкими и пустыми титулами. Эти люди отрабатывают чуждую России повестку, уверен эксперт.

Цифровой садомазохизм

«Мы предложили целый комплекс мер, который должен быть реализован, если эти корпорации не захотят у нас работать. Просто запретить ресурс — это полдела. Есть ВПН, есть пути обхода. Мы должны ударить по самому чувствительному для этих компаний — по их карману. Сейчас получается совершенно наглая и хамская ситуация, при которой они зарабатывают на российских пользователях и одновременно плюют на них. Мы не хотим играть в цифровой садомазохизм», — добавил Александр Малькевич.

По его словам, Россия способна предоставить альтернативу — это целый набор российских ресурсов. Также, уверен эксперт, должны появляться и новые соцсети. Он отметил, что Общественная палата РФ требует, чтобы государство оказывало максимальный протекционизм отечественным сервисам, российским IT-решениям, поддерживало их финансово, морально, а также рекламировало их.

«Впечатления от этих слушаний самые позитивные. Мы в течение недели выйдем в Федеральное собрание со всеми нашими предложениями, причем в этот раз это будет очень системно. У нас есть перечень на целый лист с конкретными мерами. Не общие слова типа «запретить», «принудить». Нет. У нас есть конкретные 10 шагов по защите цифровых прав граждан Российской Федерации. И мы будем добиваться, чтобы государство эти 10 шагов выполнило», — заключил Малькевич.

Ранее YouTube провел целую серию блокировок российских СМИ. Сначала американский сервис без объяснения причин удалил канал Федерального агентства новостей, а спустя некоторое время с цензурой YouTube также столкнулись издания ANNA News, News Front и «Царьград».

Отметим, что в начале 2018 года американская соцсеть Facebook заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей без объяснения причин.