Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 25 погибших в Карабахе

Баку, 5 октября. Число погибших мирных азербайджанских граждан в результате боев в Нагорном Карабахе выросло до 25, раненых — до 127. Об этом сообщается на странице Генпрокуратуры Азербайджана в Facebook.

Также уточняется, что, по последним данным, разрушено 56 гражданских объектов и 313 жилых домов.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты на данной территории. В свою очередь Баку заявил, что военное вмешательство на территории Карабаха было спровоцировано Ереваном. Страны объявили военное положение.

ФАН фиксирует основные события каждого дня.