Танцовщик Мигель в эфире потрогал Гагарину за грудь

Москва, 5 октября. Танцовщик и телеведущий Мигель случайно потрогал певицу Полину Гагарину за грудь. Забавный случай произошел на шоу «Студия Союз».

По заданию ведущих программы Мигель должен был петь песню Гагариной. Певицу попросили показывать все, о чем она услышит от своего партнера по команде.

Во время конкурса «Вы двигаетесь великолепно» Гагарина хлопала в ладоши, подошла к Мигелю на корточках и шлепнула танцовщика по ягодицам. После этого певица прыгала, пела, не попадая в ноты, и кричала как «пьяный Тарзан».

Затем Мигель и Гагарина поменялись ролями — девушка пела, а танцовщик изображал. Он танцевал, «как алкаш», прыгал как Дима Билан и даже сделал в воздухе сложнейший прием из балета — гранд батман.

«На пяточках подойдешь и нежно ты подержишь за грудь», — пропела Гагарина.

В этот момент, танцовщик, не раздумывая, обнял артистку. Оказалось, что он должен был взять «за грудь» ведущего Айдара. Члены жюри, наблюдавшие за конкурсом, не засчитали балл команде «Гагарина-Мигель».

Поклонникам очень понравился перформанс звезд. Они хотели бы увидеть гораздо больше, чем показала Гагарина. Один из пользователей предложил конкурс на «раздевание» певицы.

Другой подписчик заметил, что после развода Гагарина стала более раскрепощенная и «готова на все». 33-летняя дива даже пришла в удобной для «раздевания» одежде.