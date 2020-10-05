Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Москва, 5 октября. Интернет-пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». О неполадках свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает проблемы в функционировании ресурсов.

Неполадки с соцсетью начались около 14.00 по московскому времени. С проблемами в работе ресурса столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других российских городов.

Большая часть жалоб (51%) связана с загрузкой сайта. Еще около 31% пользователей сообщили, что не смогли войти в аккаунт. А 17% рассказали о сбоях в доставке сообщений.

Социальная сеть «ВКонтакте» начала работу 10 октября 2006 года. Ежемесячно сервисами, которые в нее входят, пользуются около 100 миллионов человек. К 14-летию соцсети приурочен розыгрыш призов на общую сумму в один миллиард рублей.

Недавно соцсеть обновила раздел «Сообщения», преобразовав его в полноценный мессенджер с возможностью написать контакту из телефонной книги.