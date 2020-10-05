Фанатов озадачил унитаз в спальне Дакоты

Москва, 5 октября. Певица Рита Дакота поделилась с поклонниками в Instagram радостной новостью о том, что в ее квартире наконец закончили ремонт. Фанаты пришли в восторг от дизайнерских решений, но их озадачил унитаз в спальне артистки.

Трехкомнатная квартира досталась Дакоте после развода с певцом Владом Соколовским. Вместе они участвовали в проекте «Фабрика звезд-7». У артистов родилась дочь Мия.

Дакота рассказывала, что Соколовский при расставании поступил по-мужски и оставил квартиру дочери. Когда ей исполнится 18 лет, певица, согласно достигнутым с бывшим мужем договоренностям, найдет себе другое жилье.

Исполнительница решила оформить некоторые комнаты в «балийском» стиле. В интерьере присутствует бежевая гамма, дерево и стеклянные перегородки. А в комнате девочки — контрастные обои с растениями.

Дакота провела для фанатов экскурсию по квартире, показав практически каждый уголок. Спальню, например, она решила объединить с ванной комнатой. Артистка обратила внимание, что там уже установили ванную, душ и унитаз.

Показанное Дакотой на видео озадачило фанатов. Одна из подписчиц обратилась к певице с вопросом, как так получилось, что туалет не отделен от спальни дверью.

«Мы же не какаем бабочками», — пошутила pe4mar.

Дакота не оставила комментарий без внимания и успокоила фанатов — временную портьеру вскоре заменят.

«Там будет стекло и двери, не переживайте!» — написала она в Stories.

Певица ранее откровенно рассказала о своей интимной жизни. Дакота заявила, что «в игре» с 17 лет и до нынешних отношений «не занималась сексом по-настоящему».