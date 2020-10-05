Королева назвала две главные ошибки изменившего Тарзана

Москва, 5 октября. Певица Наташа Королева в шоу «Осторожно, Собчак!» назвала две главные ошибки своего супруга Тарзана (Сергея Глушко), которые привели его к измене.

Артистка в интервью журналистке Ксении Собчак в рамках ее YouTube-проекта назвала мужа «взрослым ребенком». Она отметила, что у Глушко эмоции нередко превалируют над рассудком, поэтому его можно ввести в заблуждение.

Королева подчеркнула, что считает секс супруга на стороне не изменой, а «подставой». Однако не стала отрицать, что в этой ситуации он все же допустил некоторые оплошности.

«Две большие ошибки: он договорился приехать [с любовницей] домой, второе — когда он открыл дверь и там стояли две Венеры, одна из которых точно на Венеру не тянула, вот тут надо было девочек отправлять. Тут он нюх потерял. <...> Все остальное делалось [гостьями] по плану строго намеченному», — заявила певица.

Она также заверила Собак, что измена мужа не была поводом для пиара. Королева призналась, что возникшая шумиха не стоит потраченных нервов.

Измену Королевой Тарзан совершил в их общей квартире. Глушко объяснил, что договорился со своей «обольстительницей» актрисой Анастасией Шульженко, что она приедет к нему, пока супруга отдыхает на юге. Он также заявил, что артистка якобы его развела, опоила неизвестным веществом, а после этого сняла компрометирующие кадры, которые впоследствии предлагала телеканалам.

Стриптизер после измены неоднократно повторял, что любит свою жену. Их с Королевой отношения восстановились.