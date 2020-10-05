Российский политик Франц Клинцевич объяснил, почему Североатлантический военно-политический альянс (НАТО) напуган укреплением военного сотрудничества России и Белоруссии. По мнению Клинцевича, страх НАТО связан с нежеланием Запада допустить усиления контактов Москвы и Минска в сфере безопасности для противосияния внешним угрозам. Ранее об обеспокоенности НАТО усилением военного сотрудничества России и Белоруссии сообщила американская деловая газета The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что президент РФ Владимир Путин якобы пытается воспользовался политическим кризисом в Белоруссии для усиления влияния России. По мнению отставного американского высокопоставленного военного Бена Ходжеса, если в ходе нынешнего кризиса Белоруссия утратит роль буфера между Россией и Европой, под ударом может оказаться так называемый Сувалкский коридор, который станет зоной уязвимости для НАТО. Речь идет о 100-километровой польско-литовской границе, являющейся единственным сухопутным коридором между странами Балтии и территорией других европейских членов НАТО.

«Сувалкский коридор может стать уязвимым местом для альянса», — утверждается в статье.

По мнению российского политика, военного эксперта, экс-сенатора Франца Клинцевича, Запад, пытаясь вбить клин между Россией и Белоруссией, пытается испытать на прочность единство Москвы и Минска, в том числе в военной области. Но заявления, что Россия вынашивает планы использовать территорию Белоруссии, чтобы отрезать Прибалтику от других стран НАТО, ничего общего с реальностью не имеют, отметил Клинцевич в комментарии ФАН.

«То, что там говорится по Сувалкский коридор, при помощи атаки на который Россия якобы попытается атаковать границу с Прибалтикой, — это полная ерунда, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Россия никогда никому не угрожала, не собирается угрожать и впредь. А наращивание военного взаимодействия между Москвой и Минском в рамках Союзного договора между РФ и Белоруссией, это очень хорошо», — подчеркнул он.

Клинцевич рассказал, что речь в первую очередь идет об усилении оперативного взаимодействия между штабами и подразделениями российской и белорусской армий.

«У российских военных очень серьезные успехи в радиоэлектронной борьбе, и, конечно, нам надо потягивать белорусских товарищей до нашего уровня. Нужна полная унификация, единая система управления, усиление взаимодействия на всех уровнях. Я это хорошо знаю, ведь я 21 год был зампредседателя комитента по обороне и безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Подчеркну, это постоянная работа, ни о каком особом «усилении» в последнее время речь не идет. Так что Западу не стоит увлекаться эпатажными публикациями, направленными на нагнетание антироссийской истерии», — подчеркнул Клинцевич.

Собеседник ФАН отметил, что взаимодействие между Москвой и Минском, в том числе в военной сфере, всегда было залогом безопасности как России, так и Белоруссии.

«На повышение нашей безопасности направлено и развитие системы противовоздушной обороны у наших западных границ, — продолжил политик. — Наша совместная с Минском система ПВО о многом говорит НАТО. Запад понимает, что вооруженные силы Белоруссии находятся на достойном уровне, а в случае обнаружения какой-либо опасности информация будет немедленно передана России по единому каналу связи. Так что прикрытие наших с Белоруссией западных границ можно считать идеальным: мы в состоянии обнаружить и нейтрализовать любые угрозы, и именно это так беспокоит и даже пугает НАТО».

Опасаясь нашей защищенности, Запад пытается любым способом оторвать Белоруссию от России, поясняет собеседник ФАН.

«В нынешней ситуации нас радует укрепление связей, в том числе военных, между Москвой и Минском. То, что в НАТО по этому поводу беспокоятся, нас волнует меньше всего. Ваше беспокойство, господа из НАТО, нас не волнует, но кое-что нас действительно беспокоит. Зная непробиваемость нашей военной защиты, вы начинаете работать на политических направлениях, вмешиваясь во внутренние дела наших стран. Вы вмешиваетесь в выборы, закачиваете деньги через прозападные НКО, чтобы любым путем дестабилизировать ситуацию и в Белоруссии, и в России. Это нас действительно беспокоит, и об этом лидеры России и Белоруссии неоднократно заявляли, предоставляя веские доказательства такого вмешательства», — резюмировал Франц Клинцевич.

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, на которых убедительную победу одержал Александр Лукашенко, в этой стране проходят несанкционированные выступления. Президент Белоруссии Лукашенко заявляет, что протесты инспирируются извне, в первую очередь с территории Литвы и Польши. Россия отмечает, что Запад оказывает на Белоруссию беспрецедентное давление, вмешиваясь во внутренние дела этой страны.