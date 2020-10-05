Пользователь TikTok показал необычный способ помириться с женой

Москва, 5 октября. Пользователь TikTok продемонстрировал необычный способ помириться с женой, если она перестала с тобой разговаривать. Короткий ролик набрал более 13 миллионов просмотров.

Чтобы жена перестала его игнорировать, мужчина решил просто вынудить вторую половину обратиться к нему за помощью. Для этого супруг совершил в доме несколько мелких пакостей, которые снял на видео. Например, мужчина перекрыл воду в унитазе и перевернул батарейки в пульте от телевизора.

Кроме того, муж немного выкрутил лампочки в ванной комнате, чтобы они перестали светить. Однако провинившемуся супругу и этого показалось недостаточно. Сообщив, что его жена небольшого роста, мужчина переместил сковородки и кастрюлю с нижней полки шкафа на верхнюю. Напоследок муж поменял язык в настройках телевизора, отметив, что его супруга знает только английский.

В конце видео мужчина сообщил, что теперь собирается просто сесть и ждать, пока жена с ним заговорит. Однако некоторые пользователи TikTok решили, что необычный способ вряд ли поможет автору ролика помириться с супругой.

«О да, она определенно заговорит с тобой… О разводе», — пошутили в комментариях.