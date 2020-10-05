Лавров заявил о готовности РФ работать с любым избранным президентом США

Москва, 5 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова работать с любым избранным президентом США.

Министр напомнил, что ранее российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы работать с любым, кто станет президентом США.

«Мы будем работать — президент РФ Владимир Путин об этом многократно говорил — с любым, кого выберут», — пояснил Лавров.

Он также добавил, что российская сторона продолжает наблюдать за политической борьбой, которая развернулась в США в преддверии президентских выборов. Министр подчеркнул, что дестабилизация в США после выборов весьма вероятна. При этом подобное развитие событий ничего хорошего не принесет.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. В некоторых штатах уже стартовало досрочное голосование. В конце сентября состоялись дебаты с участием главы Белого дома Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена. В ходе дебатов претенденты на президентский пост постоянно спорили. При этом Байден превзошел Трампа по количеству непарламентских выражений в адрес оппонента и неоднократно рекомендовал Трампу «заткнуться».