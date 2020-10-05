На Украине заявили, что безвозмездно отдали Евросоюзу все свои ресурсы

Киев, 5 октября. Украине больше нечего предложить Евросоюзу, так как страна уже безвозмездно отдала ему все свои ресурсы, заявил глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он вспомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского словацкому изданию Hospodarske noviny о том, что Украина должна получить от ЕС конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию. Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к полному вхождению в состав Евросоюза.

«Все, что можно было дать, украинская власть уже дала: небо над нашей страной, которое теперь бороздят бомбардировщики НАТО; украинскую землю, которая в ближайшие годы должна стать собственностью иностранцев; украинские банки и госкорпорации, которыми тоже управляют иностранцы, засевшие в наблюдательных советах», — отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что украинская сторона вложила в ЕС самое ценное — своих граждан, за счет которых в данный момент поднимается экономика других стран. Польша, Чехия и Румыния процветают в том числе с помощью труда украинцев, при этом их не хватает собственной стране.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» считает попытки Зеленского вступить в ЕС безрезультатными. Он напомнил, что Европейский союз уже не раз давал понять, что членство Украины маловероятно. А на референдуме в Нидерландах 60% граждан Евросоюза высказались против присутствия в нем Украины, чем практически поставили точку в этом вопросе. Медведчук отмечает, что «с тех пор мало что изменилось».

Депутат также подчеркнул безвыходность украинского положения, так как страны — члены Европейского союза гарантировали своим избирателям, что ассоциация с Украиной не будет приравнена к ее членству в ЕС. Это сотрудничество не будет подразумевать права на трудоустройство и проживание на территории, также не предусматривает совместную оборону Украины и Евросоюза.

Ранее проведенный на Украине опрос показал, что 60% граждан разочарованы современной политической и экономической ситуацией в стране, при этом 40% респондентов прогнозируют в дальнейшем ухудшении экономической ситуации.