Ученые раскрыли уникальный секрет прочности стекла

Москва, 5 октября. Ученым удалось раскрыть аномальный секрет прочности стекла, передает Planet Today.

Выяснилось, что частицы, из которых состоит стекло, образуют подобие сетки. Она настолько плотная, что обеспечивает прочность материала. При сильном сжатии вещество образует твердое тело, которое ученые назвали «заблокированной системой».

Причина этого в том, что стекло — это аморфное твердое тело. В отличие от кристаллов, у них нет порядка и структуры решетки молекул. Немногие частицы стекла воспринимают напряжение, но они распространяются по всей области материала.

Также все частицы соединены минимум двумя прочными связями, что обеспечивает сцепление беспорядочной решетке. А при очень низкой температуре вещество переходит в особое, новое состояние.

Ученые уверены, что исследование помогло лучше понять аморфные твердые тела. Итоги их работы можно использовать для создания твердого стекла, которое останется прочным в экстремальных условиях.

Ранее астробиологи из США и Германии нашли планеты с лучшими условиями для жизни, чем на Земле. Некоторые из них даже вращаются вокруг теплых звезд, имеющих большую продолжительность жизни, таких, как наше Солнце. Эксперты считают, что при обитании на таких планетах жизнь могла бы развиться до более высших форм, чем на Земле.