Триполи, 5 октября. Взрыв в западном районе Триполи произошел из-за короткого замыкания.

Стали известны подробности о ЧП на складе боеприпасов террористов Правительства национального согласия (ПНС) сегодня в районе Джанзур в столице Ливии. По данным издания Jana-ly, взрыв случился по неосторожности самих боевиков, оставивших боезапас рядом с поврежденной проводкой. В результате линию электропередачи замкнуло и произошла детонация. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, третьего сентября в Джанзуре случился такой же инцидент. При этом за день до этого взрыв произошел на площади мужества в Триполи. Однако о самом смертоносном происшествии стало известно первого числа осеннего месяца. Тогда от разорвавшихся снарядов в лагере Ярмук погибло 74 боевика. На территории они занимались боевой подготовкой.

Район Джанзур контролируется боевиком Саид Куджиля, связанным с запрещенной в РФ группировкой «Аль-Каида»1. В ливийской столице он занимается контрабандой и вымогательством на блокпостах.

1 Организация запрещена на территории РФ.