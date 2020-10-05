Что известно о загрязнении Тихого океана на Камчатке

«Если причина техногенная, стоит все-таки такие аварии предотвращать. По факту, у нас нет сейчас работы по предотвращению подобных аварий. <…> Нам в любом случае нужно перестраивать нашу систему, экономику и ориентировать ее на более дружественные природе и климату технологии. Мы призываем всех поддерживать зеленый курс, который разработан нами совместно с рядом экспертов. У нас запущена петиция, где мы просим принять ряд предложений по разным секторам экономики, которые, на наш взгляд, будут работать в том числе на то, чтобы таких аварий становилось все меньше и меньше, а в будущем — вообще не случалось», — резюмировала Елена Сакирко.
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF)
ранее отмечали, что есть несколько рабочих версий об источнике загрязнения воды в акватории Халактырского пляжа. Об этом рассказывал руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников
.
«На данный момент есть несколько рабочих версий об источниках загрязнения, но пока у нас недостаточно оснований, чтобы выбрать и озвучить одну из них. Сейчас WWF России рассматривает возможность организовать оперативный мониторинг ситуации из космоса», — приводятся его слова на сайте WWF
. Фото: ТАСС / Юрий Смитюк