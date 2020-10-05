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ХАЛАКТЫРСКИЙ ПЛЯЖ

Что известно о загрязнении Тихого океана на Камчатке

Фото: ТАСС / Анна Стрельченко
Халактырский пляж на Камчатке считался отличным местом для серфинга и идеальных фотографий с видом на Тихий океан. Сейчас это место ассоциируется у многих только со словосочетанием «экологическая катастрофа».
В конце сентября здесь стали гибнуть морские животные. Причина произошедшего пока неизвестна, но уже сейчас понятно — восстановление уникальной природы Авачинского залива может занять годы, если не десятилетия, считают активисты. Подробнее о том, что известно о загрязнении океана, какой урон нанесен экосистеме региона и что делают активисты и власти, чтобы решить проблему, — в материале ФАН.







Фото: ТАСС / Анна Стрельченко
Greenpeace: Ждем результатов по пробам
На восстановление природы Авачинского залива в Камчатском крае могут уйти десятки лет. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала руководитель энергетического отдела Greenpeace в России Елена Сакирко.

Еще несколько дней Greenpeace в России забила тревогу: в организации 2 октября заявили, что на Камчатке произошла экологическая катастрофа. Сейчас в регионе работает экспедиция организации. Елена Сакирко находится на связи с местными жителями.

«Местные серфингисты собирают информацию о том, кто пострадал. Они обращаются в Следственный комитет, потому что многие испытывают последствия для здоровья после контакта с водой. Сейчас, насколько я понимаю, в воду они не заходят», — рассказала Сакирко.
Судить о причинах загрязнения Тихого океана на Камчатке эксперты Greenpeace пока не берутся — данных еще нет, и активисты ждут результатов проб воды.

«У нас этой информации пока нет. Мы с нетерпением ждем результатов и официальных данных по пробам. Главное — понять, что за вещество загрязняет воду, потому что пока мы этого не понимаем, мы не можем оценить возможные последствия и устранить источник», — констатировала Елена Сакирко.

Причина гибели морских животных на Камчатке пока неизвестна, но факт остается фактом — уникальной экосистеме региона нанесен серьезный урон. Елена Сакирко считает, что на ее восстановление могут уйти годы.

«Камчатка — это уникальное место в мире, в принципе. <…> Там множество заповедных территорий, и это не просто так. Там уникальная и достаточно уязвимая экосистема. То, что сейчас происходит, то, что есть мертвые животные, — это уже большой урон. Наверное, это будет восстанавливаться десятки лет», — объяснила эксперт Greenpeace.

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк
Сакирко напомнила, что это не первая экологическая катастрофа в 2020 году: в мае произошла утечка дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске — разлились более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Что стало причиной произошедшего на Халактырском пляже — только предстоит выяснить. Сейчас версию техногенного загрязнения специалисты не исключают.

«Если причина техногенная, стоит все-таки такие аварии предотвращать. По факту, у нас нет сейчас работы по предотвращению подобных аварий. <…> Нам в любом случае нужно перестраивать нашу систему, экономику и ориентировать ее на более дружественные природе и климату технологии. Мы призываем всех поддерживать зеленый курс, который разработан нами совместно с рядом экспертов. У нас запущена петиция, где мы просим принять ряд предложений по разным секторам экономики, которые, на наш взгляд, будут работать в том числе на то, чтобы таких аварий становилось все меньше и меньше, а в будущем — вообще не случалось», — резюмировала Елена Сакирко.

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) ранее отмечали, что есть несколько рабочих версий об источнике загрязнения воды в акватории Халактырского пляжа. Об этом рассказывал руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

«На данный момент есть несколько рабочих версий об источниках загрязнения, но пока у нас недостаточно оснований, чтобы выбрать и озвучить одну из них. Сейчас WWF России рассматривает возможность организовать оперативный мониторинг ситуации из космоса», — приводятся его слова на сайте WWF.



Фото: ТАСС / Юрий Смитюк
В Госдуме ждут данные от властей
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды следит за происходящем на тихоокеанском побережье Камчатки. Об этом в комментарии ФАН рассказал глава комитета Владимир Бурматов.

«Мы, наверное, были первыми, кто поднял эту проблему на федеральный уровень. Как только мы стали получать первые тревожные сообщения с Камчатки, нашим комитетом были сделаны запросы во все надзорные ведомства. <…> Тогда не было вообще никакой информации о произошедшем», — рассказал Владимир Бурматов.
Фото: Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
В комитете знают, что специалисты взяли пробы с почвы на берегу пляжа, с поверхности воды, с глубины и с отложений.

«Они (пробы. — Прим. ФАН) доставлены в Москву. Министерство природы обещало, что сегодня будут результаты анализа эти проб. Тогда можно будет делать вывод уже о характере загрязнения, его серьезности и, конечно, происхождении. Сейчас СМИ цитируют разных экспертов, выдвигающих разные версии, но, с моей точки зрения, профессионально об этом можно говорить, только когда мы получим данные лабораторных исследований», — подчеркнул Бурматов.

В профильных ведомствах, добавил парламентарий, ситуацию взяли на контроль. Сейчас в думском комитете ждут информацию от них.
«Росприроднадзор федеральный, куда мы обращались, — там руководитель ведомства взял ситуацию на контроль. Минприроды, куда мы также обращались, — министр взял ситуацию на личный контроль. Поэтому мы ждем данных от профильных ведомств», — резюмировал Владимир Бурматов.

ФАН также направил официальный запрос по ситуации на Халактырском пляже на имя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина.

Фото: ТАСС / Анна Стрельченко
Халактырский пляж: хронология
Информация о загрязнении воды на Халактырском пляже в социальных сетях появилась в конце сентября. Местные серферы пожаловались на плохое самочувствие и покраснение глаз после купания. Кроме того, на пляже стали находить мертвую рыбу. Позже зафиксировали гибель морских животных в Большой и Малой Лагерных бухтах, а также в бухте Бабья.
29 сентября
Губернатор Камчатки Владимир Солодов на своей странице в Instagram сообщил о жалобах очевидцев на загрязнение воды на Халактырском пляже. Глава региона добавил, что на место выехали специалисты Росгидромета и представители министерства природы и экологии.

«Я, как и многие, обеспокоен экологической ситуацией в районе Халактырского пляжа», — написал Солодов.
30 сентября
Специалисты гидрометслужбы выявили в районе Халактырского пляжа превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне. Об этом сообщили на сайте краевого правительства.

«На данный момент известно: вещества азотной группы, насыщение кислородом и щелочность — в норме. При этом в одной из проб обнаружено превышение почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах — превышение в два раза по фенолам. При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать, по мнению коллег, о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу. Полный химический анализ по иным показателям в настоящее время в работе», — сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.
1 октября
Прокуратура Камчатского края начала проверку информации о загрязнении океана в районе Халактырского пляжа.

Камчатские серферы сообщили, что ситуация не улучшилась. Руководитель серф-школы Snowave, один из героев фильма Юрия Дудя «Камчатка — полуостров, про который забыли» Антон Морозов заявил, что серфингом на Халактырском пляже заниматься нельзя.

«Стало только хуже: вода пахнет не океаном — вязкая, горькая, грязная. Рыба мертвая на берегу, ларги ведут себя неестественно. Не пугаясь, они подолгу находятся на поверхности, не обращая на нас внимания и не желая погружаться в воду», — написал Морозов в своем Instagram-аккаунте.
2 октября
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах выброса животных на побережье Камчатского края. Об этом сообщили в его пресс-службе в комментарии ТАСС.

«На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к ее уничтожению», — сказал Трутнев.
3 октября
В Минобороны опровергли информацию о якобы причастности Тихоокеанского флота к загрязнению воды на Камчатке. В пресс-службе Восточного-военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту журналистам сообщили, что в последнее врем в регионе не проводили крупных учений, которые могли бы повлиять на экосистему.

«Тихоокеанский флот готов оказать необходимую помощь в устранении загрязнения», — добавили военные.

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю начало процессуальную проверку информации о массовой гибели морских животных на пляжах Камчатского края.
4 октября
Стало известно, что Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении по факту загрязнения в Авачинском заливе.
5 октября
Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что власти региона рассматривают три причины загрязнения воды в океане. Одна из них — техногенное загрязнение с разливами токсичных веществ. Также прорабатывается версия, что загрязнение может быть вызвано природными явлениями.

«Прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», — добавил Солодов.

По словам губернатора, говорить сейчас о конкретных причинах произошедшего пока рано. Подробности станут известны после получения результатов проб.
Автор: Регина Пак