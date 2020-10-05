Что известно о загрязнении Тихого океана на Камчатке

В комитете знают, что специалисты взяли пробы с почвы на берегу пляжа, с поверхности воды, с глубины и с отложений.



«Они (пробы. — Прим. ФАН) доставлены в Москву. Министерство природы обещало, что сегодня будут результаты анализа эти проб. Тогда можно будет делать вывод уже о характере загрязнения, его серьезности и, конечно, происхождении. Сейчас СМИ цитируют разных экспертов, выдвигающих разные версии, но, с моей точки зрения, профессионально об этом можно говорить, только когда мы получим данные лабораторных исследований», — подчеркнул Бурматов.



В профильных ведомствах, добавил парламентарий, ситуацию взяли на контроль. Сейчас в думском комитете ждут информацию от них.

