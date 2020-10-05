В Великих Луках 13 учеников госпитализировали после школьной линейки

Великие Луки, 5 сентября. В Великих Луках 13 школьникам стало плохо на торжественной линейке в школе №7. Сейчас все подростки госпитализированы, сообщил источник ФАН в медицинских кругах региона.

По данным собеседника агентства, пострадавшие школьники учатся в 6, 8 и 11 классах.

«Кто-то упал в обморок, а кого-то стало тошнить. Отравление в школе исключают. Поесть сегодня успели только первые классы», — подчеркнул источник.

Версию коронавируса врачи исключают: «В школе нет ни больных, ни контактных, да и признаки не те».

«У всех взяли анализы. Завтра будет результат. Но есть подозрение, что это солнечный удар. Там (В Великих Луках) сегодня яркое солнце», — заключил он.

Состояние подростков оценивается как среднее и тяжелое.

Торжественная линейка в школе была организована в честь присвоения учебному заведению имени Антона Злобина, лейтенанта пограничных войск. Он погиб 2 января 1995 года на таджикско-афганской границе. Пытаясь спасти товарищей, попавших в засаду к исламским боевикам, Злобин и еще 8 бойцов-пограничников, подорвались на минах, установленных террористами.