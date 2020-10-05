Биологи назвали животных, которые могут заразиться коронавирусом

Лондон, 5 октября. Британские и малайзийские биологи определили, какие животные могут заразиться коронавирусом. Результаты исследования были опубликованы в издании Scientific Reports.

Ученые провели ряд экспериментов в лаборатории, а также учли статистику заболеваемости среди животных. Оказалось, что коронавирус не передается птицам, рыбам, рептилиям.

А большинство млекопитающих могут потенциально заразиться. COVID-19 опасен для кошек, норок, львов, тигров, хорьков и макак. По данным исследователей, вирус взаимодействует с белком ACE2 и проникает в клетки животного.

Биологи добавляют, что 26 видов животных, которые контактируют с людьми, восприимчивы к вирусу. Речь идет об овцах, шимпанзе, бонобо и других.

По словам профессора молекулярной биологии Кристин Оренго, некоторые животные относятся к охраняемым видам. Другие животные производятся на фермах, в том числе норки, хорьки.

Пока неизвестно, как иммунитет животных реагирует на коронавирус. Чтобы оценить риски передачи инфекции от человека животным, нужно масштабное исследование.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают вакцину для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса.