Лавров предсказал «смерть» СНВ-3 из-за неприемлемых условий со стороны США

Москва, 5 октября. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) «умрет» из-за неприемлемых условий со стороны США. Такое предсказание дал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса, трансляцию ведет пресс-служба ведомства в Twitter.

Министр напомнил, что США вышли из ЮНЕСКО, из Совета ООН по правам человека и отказались практически от всех договоров. Следующим, по мнению Лаврова, будет СНВ-3, поскольку Вашингтон выставил неприемлемые односторонние условия.

«[Условия] не учитывают ни наших интересов, ни опыта многих десятилетий, когда контроль над вооружениями осуществлялся к всеобщему удовлетворению, приветствовался всеми странами мира», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание, что США предъявляют претензии и ко Всемирной торговой организации. Он не исключил, что Вашингтон примет решение выйти и из нее.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Каждая из сторон должна была снизить количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), тяжелых бомбардировщиков (ТБ), боезарядов и пусковых установок.

Договор остается в силе в течение десяти лет, то есть до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Однако Вашингтон до сих пор не подтвердил его автоматического и безусловного продления. США настаивают на присоединении Китая к договору, а также требуют включить в соглашение ряд новых вооружений.