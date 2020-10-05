Тарзан заявил, что его семейный скандал был «срежиссированной акцией»

Москва, 5 октября. Супруг Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» назвал скандал с собственной изменой срежиссированной акцией. По его словам, она была организована неким продюсерским центром, прославившим Гогена Солнцева и Диану Шурыгину.

Тарзан стал героем нового выпуска YouTube-проекта Ксении Собчак, в съемках также приняла участие Королева. Супруги рассказали журналистке о своем видении нашумевшей истории. Глушко с уверенностью заявил, что в скандал его втянули намеренно, с целью заработать деньги.

«То, что произошло с нами — это способ зарабатывания денег. То есть это спланированная, срежиссированная акция» — сказал он.

При этом Глушко даже назвал причастных лиц. Ими оказались получившие известность в популярных ток-шоу федеральных каналов личности.

«Это продюсерский центр. Гоген Солнцев, мадам Диана Шурыгина — это один продакшн, это бизнес. У них есть продюсер, я не шучу. Это то, чем сейчас зарабатывает молодежь», — констатировал стриптизер.

Глушко в беседе с Собчак также подчеркнул, что с коварной «соблазнительницей» Анастасией Шульженко его не связывают никакие отношения. По его словам, секс с актрисой — это не более чем «левак», который «бывает у мужиков».

«Был секс. Просто. Как это бывает у мужиков. Без всяких. Просто был левак, никаких отношений не было. Она лжет. Она лжет на каждом шагу. Она безумная. Я не знаю, на что она надеется», — высказался Тарзан.

Пара Королевой и Глушко оказалась в центре скандала после того, как молодая артистка Шульженко рассказала о своей связи с супругом певицы журналистам. Она уверяла, что не только переспала с Тарзаном, но уже 1,5 года состоит с ним в романтических отношениях и ждет от него ребенка.

Глушко эти утверждения неоднократно опровергал, но в интимной связи признался. Он отметил, что секс между ними был один раз.