Костюшкин показал на видео, как трогает грудь Семенович

Москва, 5 октября. Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин потрогал грудь певицы Анны Семенович, чем вызвал у пользователей Сети уверенность в скором разводе при подобном отношении к жене. Видео появилось на странице исполнителя в Instagram.

На кадрах артисты находятся вместе на съемочной площадке, и в какой-то момент Костюшкин начинает интересоваться у экс-солистки «Блестящих» в подлинности ее груди. На что Семенович предлагает ему потрогать, чтобы убедиться лично, что звезда не прибегала к услугам пластического хирурга.

Певец сразу же без тени смущения расстегнул рубашку Анны и начал активно мять ее грудь. Артистку рассмешило происходящее, поэтому она быстро увернулась от рук исполнителя.

«Все настоящее!» — отряхивая руки, резюмировал Костюшкин.

Однако подписчики не оценили поступок звезды 2000-х.

«А если супруга извинится и потрогает что-то другое?», — спросил asrui907_. «Так и до развода недалеко», — высказалась marinka_sergeevna. «Так глупо для взрослого мужчины… Ждем реакцию Юли (жена Костюшкина. — Прим. ФАН)», — написала idda_nuy.

Фолловеров певца также удивил и тот факт, что все еще находятся люди, которые сомневаются в естественности груди Семенович. Пользователи вспомнили, что пышные формы певицы уже трогали многие звезды российского шоу-бизнеса и после подтверждали их натуральность.

Инцидент с экс-«Блестящей» — не первый раз за последнее время, когда Стас Костюшкин расстроил своих фанатов. Недавно его осудили за задумывавшийся юмористическим ролик с танцем «альфа-самца». С его помощью исполнитель хотел приобщиться к шумихе вокруг семейного скандала Тарзана и Наташи Королевой, но стриптизер осадил его нравоучительными строчками из басни.