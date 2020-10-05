Костюшкин показал на видео, как трогает грудь Семенович

Москва, 5 октября. Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин потрогал грудь певицы Анны Семенович, чем вызвал у пользователей Сети уверенность в скором разводе при подобном отношении к жене. Видео появилось на странице исполнителя в Instagram.
На кадрах артисты находятся вместе на съемочной площадке, и в какой-то момент Костюшкин начинает интересоваться у экс-солистки «Блестящих» в подлинности ее груди. На что Семенович предлагает ему потрогать, чтобы убедиться лично, что звезда не прибегала к услугам пластического хирурга.
Певец сразу же без тени смущения расстегнул рубашку Анны и начал активно мять ее грудь. Артистку рассмешило происходящее, поэтому она быстро увернулась от рук исполнителя.
«Все настоящее!» — отряхивая руки, резюмировал Костюшкин.
Однако подписчики не оценили поступок звезды 2000-х.
«А если супруга извинится и потрогает что-то другое?», — спросил asrui907_.
«Так и до развода недалеко», — высказалась marinka_sergeevna.
«Так глупо для взрослого мужчины… Ждем реакцию Юли (жена Костюшкина. — Прим. ФАН)», — написала idda_nuy.
Фолловеров певца также удивил и тот факт, что все еще находятся люди, которые сомневаются в естественности груди Семенович. Пользователи вспомнили, что пышные формы певицы уже трогали многие звезды российского шоу-бизнеса и после подтверждали их натуральность.
Инцидент с экс-«Блестящей» — не первый раз за последнее время, когда Стас Костюшкин расстроил своих фанатов. Недавно его осудили за задумывавшийся юмористическим ролик с танцем «альфа-самца». С его помощью исполнитель хотел приобщиться к шумихе вокруг семейного скандала Тарзана и Наташи Королевой, но стриптизер осадил его нравоучительными строчками из басни.