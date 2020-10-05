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Стало известно, какие изменения ждут российских автомобилистов в 2021 году

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Стало известно, какие изменения ждут российских автомобилистов в 2021 году

Москва, 5 октября. Сразу несколько изменений ждут российских автомобилистов в 2021 году. О том, к чему стоит готовиться водителям, рассказала «Парламентская газета».

Во-первых, на 1 марта 2021 года запланирована масштабная реформа правил техосмотра. Чтобы исключить выдачу диагностической карты без фактического осмотра автомобиля, планируют ввести фотофиксацию заезда и выезда машины из сервиса. Владельцам автомобилей младше четырех лет проходить ТО будет не нужно. Для машин в возрасте от четырех до десяти лет ТО потребуется делать каждые два года, а для авто старше десяти лет — каждый год. Кроме того, ежегодный техосмотр придется делать мотоциклам, грузовикам грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепам и полуприцепам, учебным машинам и новым такси. Штраф за езду без техосмотра составит две тысячи рублей, но он вступит в силу только с марта 2022 года.

Стало известно, какие изменения ждут российских автомобилистов в 2021 году

С новыми правилами ТО связаны и изменения, касающиеся ОСАГО. Если ДТП произойдет по причине неисправности транспортного средства, и выяснится, что автовладелец нарушил правила техосмотра, страховщик сможет потребовать с виновника полный размер издержек, выплаченных потерпевшему лицу.

Кроме того, на 1 июня 2021 года запланированы изменения некоторых положений ПДД. В первую очередь нововведения коснутся перечня неисправностей, при которых нельзя будет эксплуатировать автомобиль.

С 1 апреля следующего года по-новому будут проходить экзамены на водительские права. Вождение будут сдавать только в городе. Элементы на площадке планируют отменить, так как они не дают навыков самостоятельного управления транспортным средством. Исключением станут мотоциклы. Кроме того, увеличится число нарушений, при которых экзаменатор сможет сразу остановить испытание.

Источник: Парламентская газета
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