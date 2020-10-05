Стало известно, какие изменения ждут российских автомобилистов в 2021 году

Москва, 5 октября. Сразу несколько изменений ждут российских автомобилистов в 2021 году. О том, к чему стоит готовиться водителям, рассказала «Парламентская газета».

Во-первых, на 1 марта 2021 года запланирована масштабная реформа правил техосмотра. Чтобы исключить выдачу диагностической карты без фактического осмотра автомобиля, планируют ввести фотофиксацию заезда и выезда машины из сервиса. Владельцам автомобилей младше четырех лет проходить ТО будет не нужно. Для машин в возрасте от четырех до десяти лет ТО потребуется делать каждые два года, а для авто старше десяти лет — каждый год. Кроме того, ежегодный техосмотр придется делать мотоциклам, грузовикам грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепам и полуприцепам, учебным машинам и новым такси. Штраф за езду без техосмотра составит две тысячи рублей, но он вступит в силу только с марта 2022 года.

С новыми правилами ТО связаны и изменения, касающиеся ОСАГО. Если ДТП произойдет по причине неисправности транспортного средства, и выяснится, что автовладелец нарушил правила техосмотра, страховщик сможет потребовать с виновника полный размер издержек, выплаченных потерпевшему лицу.

Кроме того, на 1 июня 2021 года запланированы изменения некоторых положений ПДД. В первую очередь нововведения коснутся перечня неисправностей, при которых нельзя будет эксплуатировать автомобиль.

С 1 апреля следующего года по-новому будут проходить экзамены на водительские права. Вождение будут сдавать только в городе. Элементы на площадке планируют отменить, так как они не дают навыков самостоятельного управления транспортным средством. Исключением станут мотоциклы. Кроме того, увеличится число нарушений, при которых экзаменатор сможет сразу остановить испытание.