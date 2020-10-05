В Британии раскрыли секретный план Елизаветы II для Гарри и Меган

Лондон, 5 октября. Британский историк и биограф Роберт Лейси раскрыл секретный план Елизаветы II для принца Гарри и Меган Маркл, передает Daily Mirror.

Историк написал книгу о сложных взаимоотношениях между принцем Гарри и его братом Уильямом. В ней он рассказал, что королева Елизавета II хотела отправить Гарри и Маркл на несколько лет жить в Йоханнесбург, крупнейший город Южно-Африканской Республики.

Королева знала, что пара устала от внимания общественности и прессы. В 1949 она сама на два года переезжала на Мальту, чтобы пожить спокойной жизнью, пока принц Филипп проходил военно-морскую службу.

Напомним, 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью, чтобы переехать в США и заниматься предпринимательской деятельностью. Для этого им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Теперь пара проживает в округе Санта-Барбара, штат Калифорния. Их особняк оценивают в 15 миллионов долларов.

Ранее бывший повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал, какой десерт больше всего любит королева Елизавета II. Для нее готовили необычный десерт — шоколадный мусс с виски. Макгрейди опубликовал на YouTube видео, в котором подробно показал, как приготовить такое блюдо.