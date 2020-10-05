Генсек НАТО призвал немедленно прекратить войну в Карабахе

Анкара, 5 октября. Ситуация в Нагорном Карабахе опасна для всего региона, в том числе и для стран-членов НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Анкару, сообщает Радио Sputnik.

«Нас очень беспокоит ситуация в Карабахе. Мы видим, что гибнут мирные жители», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, нагорнокарабахский конфликт несет риск по всем направлениям, в том числе и энергетическом.

«Мы призываем все стороны конфликта немедленно прекратить войну и сесть за стол переговоров», — заключил он.

Как сообщалось ранее, ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 27 сентября. Населенные пункты и воинские части в Карабахе подверглись артиллерийскому обстрелу с азербайджанской стороны, после чего мотострелковые и танковые подразделения ВС Азербайджана начали наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях. В Армении и в Карабахе объявлено военное положение.