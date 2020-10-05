В Карабахе заявили об успехе ответных ударах по целям в Азербайджане

Ереван, 5 октября. Ответные удары по Азербайджану нанесены, нужные цели поражены. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

«Мощные ответные удары уже нанесены. Цели с успехом поражены», — цитирует Погосяна Радио Sputnik.

На протяжении нескольких дней ВС Азербайджана вели активный обстрел Степанакерта и других городов Карабаха.

Ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты на данной территории. В свою очередь Баку заявил, что военное вмешательство на территории Карабаха было спровоцировано Ереваном. Страны объявили военное положение.

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