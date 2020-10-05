Украина будет тайно закупать российскую вакцину от Covid-19 через Израиль

Киев, 5 октября. Украина будет закупать российскую вакцину от коронавируса у России, но делать это будет не напрямую. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

«Мы многое так покупаем. Значит, будем покупать вакцину через Израиль», — сказал он.

Из-за этого, по словам Суслова, украинским налогоплательщикам придется переплачивать.

Экс-министр также отметил, что, например, через Белоруссию Украина закупает российский бензин и дизельное топливо для вооруженных сил в Донбассе. А уголь покупался через другие страны, в том числе, с помощью системы «Роттердам плюс». То же касается и российского газа, который при Порошенко оформлялся через подставные фирмы в Евросоюзе.

«Что-то аналогичное, очевидно, будет и с вакциной», — заявил Суслов.

Так, по словам спикера, Украина переплачивает огромные суммы из-за того, что не закупается в России напрямую.

Ранее корреспондент ФАН из Киева сообщил, что на Украине уже закончились лаборанты и деньги для тестов на COVID-19. На этом фоне власти продолжают твердить, что «ни при каких условиях не купят российскую вакцину». В начале октября число новых инфицированных на Украине превысило 4,5 тысячи человек в день, а антирекорды по новым заболевшим фиксируются с 26 сентября.

В России, в свою очередь, разрабатывают препарат для пациентов с тяжелым течением коронавируса.