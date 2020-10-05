Спикеры России и Ирана обсудили перспективы парламентского сотрудничества

Москва, 5 октября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил своего иранского коллегу Мохаммада-Багера Галибафа совершить официальный визит в Россию и детально обсудить сотрудничество между парламентами, передает ФАН.

«Пятого октября состоялся телефонный разговор председателя Государственной думы Вячеслава Володина с председателем Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером Галибафом», — рассказали в пресс-службе Госдумы.

Уточняется, что председатель нижней палаты российского парламента поздравил Галибафа с избранием на пост спикера и пожелал ему успехов в работе. Политики отметили дружественный характер отношений между Россией и Ираном, а также заявили о развитии парламентского взаимодействия.

«Вячеслав Володин пригласил иранского спикера совершить официальный визит в Россию в конце текущего года с проведением третьего заседания комиссии по сотрудничеству между парламентами», — сообщили в Госдуме.

Спикеры также обсудили возможность продолжения многосторонних парламентских форматов, в которых участвуют российские и иранские депутаты. Володин, в свою очередь, предложил провести в 2021 году на территории России конференцию председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального сотрудничества. В мероприятии могут принять участие законодатели Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана, России и Турции.