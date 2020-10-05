Рунолог раскрыл тайну рода Ефремовых

Москва, 5 октября. Рунолог Игорь Вечерский раскрыл тайну мужской линии рода Ефремовых. По его словам, «зеленый змий» не отпускает три поколения Ефремовых, пишет Nation News.

Советский актер и режиссер Олег Ефремов любил выпивать. Его сын Михаил Ефремов получил восемь лет колонии за смертельное ДТП, которое произошло из-за нетрезвого состояния артиста. Сын Михаила — Никита Ефремов тоже признавался в пристрастии к алкоголю.

По мнению Вечерского, алкоголь является неким допингом. Это издержки профессии, когда артисты испытывают сильные эмоциональные переживания. И экзистенциальные кризисы, а также творческий процесс сопровождается употреблением горячительных напитков.

То, что изначально было антидепрессантом, превращается в стиль жизни. И артист уже не замечает, как пристрастился к алкоголю.

«Со временем это входит в привычку и становится нормой», — пояснил рунолог.

Так произошло и с семьей Ефремовых — спиртное стало для них «благом и проклятием». Оно помогает облегчать внутреннее состояние, открывает «грани таланта». Но разрушительная сила спиртного «проходит по всему роду», заключил Вечерский.

Ранее сообщалось, что в начале октября Михаил Ефремов подал жалобу на приговор. Он заявил, что адвокат Эльман Пашаев во время процесса оказывал на него давление.