Лавров: В «Шарите» не нашли отравляющих веществ в организме Навального

Москва, 5 октября. Медики из берлинской клиники «Шарите» не обнаружили в анализах Алексея Навального боевых отравляющих веществ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что врачи в Омске предоставили немецким медикам все результаты анализов Навального. При этом немцы, когда забирали блогера, расписались, что получили все данные.

«Обращаю ваше внимание, что и в клинике «Шарите» не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. Мы до сих пор не знаем: французы и шведы сами брали анализы или просто немцы им эти анализы передали», — сказал Лавров.

По его словам, Москва не сомневается в том, что Брюссель попытается ввести против России очередные санкции, используя в качестве предлога инцидент с Алексеем Навальным.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в ходе авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был переправлен в Берлин и помещен в клинику «Шарите», после чего немецкие медики заявили, что блогер якобы был «отравлен».

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого свидетельствуют о том, что Навальный в «Шарите» проводил встречи с сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).