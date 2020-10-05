В РФ разрабатывают препарат для пациентов с тяжелым течением коронавируса

Москва, 5 октября. В России ведутся разработки препарата для тех пациентов, у кого COVID-19 протекает тяжело, сообщает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня идет работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров», — сказал Мурашко журналистам.

Ранее медики сообщили, что перенесшие коронавирус люди снова столкнутся с угрозой заражения COVID-19 через полгода.

Отечественный препарат от коронавируса «Спутник V» уже проходит пострегистрационные исследования. В их рамках в столице стартовал уже второй этап вакцинации. Первая в мире вакцина от COVID-19 является двухкомпонентной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения препарата.

Первую прививку в РФ сделали уже порядка 5,7 тысячи человек. Известно, что большинство из них чувствуют себя хорошо.